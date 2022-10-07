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06:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон сообщил об уничтожении двух высокопоставленных членов ИГ в Сирии

Военные США 6 октября нанесли авиаудар на севере Сирии. В результате были убиты двое высокопоставленных членов «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Источник: Reuters

Согласно пресс-релизу ведомства, были ликвидированы заместитель главаря ИГ в Сирии Абу-Хашум аль-Умави, а также еще один высокопоставленный представитель группировки. По предварительным данным, никто из гражданского населения или американских военных не пострадал.

«Этот удар снизит способность ИГ дестабилизировать регион и атаковать наши силы и партнеров. Наши военные остаются в регионе, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ», — заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.

31 июля в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Кабуле был убит главарь «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Айман аз-Завахири. Россия считает, что такими методами не решить проблему терроризма.

Лаура Кеффер

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