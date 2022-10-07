Пентагон сообщил об уничтожении двух высокопоставленных членов ИГ в Сирии

Согласно пресс-релизу ведомства, были ликвидированы заместитель главаря ИГ в Сирии Абу-Хашум аль-Умави, а также еще один высокопоставленный представитель группировки. По предварительным данным, никто из гражданского населения или американских военных не пострадал.
«Этот удар снизит способность ИГ дестабилизировать регион и атаковать наши силы и партнеров. Наши военные остаются в регионе, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ», — заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла.
31 июля в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Кабуле был убит главарь «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Айман аз-Завахири. Россия считает, что такими методами не решить проблему терроризма.