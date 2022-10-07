Бывший гендиректор «Зимней вишни» приговорен к 8 годам колонии за взятку

По данным следствия, в 2013—2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн руб. организованной преступной группе. Она состояла из начальника инспекции Госстройнадзора области Танзилы Комковой, ее сына Эдуарда Комкова и директора ООО «ИСК “Ресурс” Никиты Чередниченко. Следствие отмечает, что Чередниченко ранее был осужден на длительные сроки лишения свободы. Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей, также приговоренная ранее к наказанию в виде лишения свободы, составила акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах.
В результате здание реконструировали с нарушениями: в частности, не были установлены автоматические системы пожаротушения. При пожаре в «Зимней вишне» в 2018 году погибли 60 человек. Больше всего погибших было в залах кинотеатра: они не смогли выбраться, так как запасные выходы были закрыты. Покинуть залы через основной выход было нельзя из-за сильного задымления.
После трагедии Вячеслава Вишневского объявили в международный розыск. В марте 2019 года он был задержан на территории Польши, в 2020 году его экстрадировали в Россию. В 2021 году суд приговорил Комкову к 18 годам колонии, ее сына Эдуарда — к 10 годам, Чередниченко — к 15 годам, Шенгерей — к семи годам лишения свободы. Их признали виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. На заседании суда 3 октября в своем последнем слове Вячеслав Вишневский раскаялся, попросил прощения у родственников жертв и заявил, что для него «стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию».