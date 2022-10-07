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09:03 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по гражданскому автобусу

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ракета, выпущенная украинскими войсками, попала в гражданский автобус в Херсоне, погибли пять человек, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Спецоперация на Украине

«Сегодня, 7 октября 2022 года, в семь утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется, раненые находятся в состоянии средней тяжести.

По данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, удар нанесен из РСЗО HIMARS. Местные власти утверждают, что военных поблизости не было.

Накануне сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков и ударах по Антоновскому мосту. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.

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