12:10 (мск), источник: © РИА Новости
На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, заявил Пушилин
ГРОЗНЫЙ, 7 окт — РИА Новости. Обстановка на Краснолиманском направлении стабилизируется, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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«Подходит подкрепление. Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — сказал он.
По его словам, украинские войска постоянно ищут бреши в обороне, но линию фронта удается удерживать — она выстраивается в районе Кременной.
Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на этом участке ВСУ перебросили резервы с Артемовского направления, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.