10:49 (мск), источник: © РИА Новости
В ДНР освободили Отрадовку и Веселую Долину
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска освободили Отрадовку и Веселую Долину, сообщили в штабе ДНР.
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«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в Telegram-канале штаба.
Эти населенные пункты расположены в десяти километрах от Артемовска, неподалеку от Зайцево, из которого украинские войска удалось выбить накануне. Потери ВСУ там составили 120 человек убитыми и три боевые машины пехоты.
Ранее Пушилин рассказал, что для наступления на Купянском направлении ВСУ перебросили резервы с Артемовского, из-за чего там удалось продвинуться российским войскам, а украинцы вынуждены отступать.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.