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17:18 (мск), источник: РБК

Власти сообщили об отключении электричества в Энергодаре после обстрела

В Энергодаре Запорожской области после обстрела произошла авария на теплоэлектростанции (ТЭС), город остался без электричества, сообщил в телеграм-канале представитель администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Во время артиллерийского обстрела был зафиксирован взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС, после чего во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет», — сообщил Рогов.

По его словам, сейчас идут работы по переподключению энергосистемы к резервным линиям для возобновления электроснабжения.

В Энергодаре находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская. С лета она неоднократно попадала под обстрелы, в сентябре работу станции полностью остановили.

7 октября Рогов сообщил, что пока возобновить функционирование энергоблоков на АЭС нет возможности. Он пояснил, что сейчас из-за того, что перебиты линии электропередач, некуда направлять выработанную энергию. Также для запуска АЭС нельзя использовать пар с ТЭС, которая находится рядом со станцией и сейчас не работает. Запуск с помощью электрического импульса тоже невозможен — неоткуда взять необходимый для этого объем энергии, указал Рогов.

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