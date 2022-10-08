07:12 (мск), источник: Коммерсантъ
В Керчи произошел пожар на Крымском мосту
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре на одном из участков Крымского моста. По предварительной информации, горит цистерна с топливом. Движение приостановлено.
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«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков в Telegram.
Пресс-служба ФКУ «Упрдор “Тамань”» сообщила, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено, передает «Крым 24» в Telegram.
Новость дополняется.