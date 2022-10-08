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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Керчи произошел пожар на Крымском мосту

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре на одном из участков Крымского моста. По предварительной информации, горит цистерна с топливом. Движение приостановлено.

Источник: Reuters

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», — написал Крючков в Telegram.

Пресс-служба ФКУ «Упрдор “Тамань”» сообщила, что движение по Крымскому мосту временно приостановлено, передает «Крым 24» в Telegram.

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