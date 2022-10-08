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09:01 (мск), источник: © РИА Новости

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы.

Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет.

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