09:01 (мск), источник: © РИА Новости
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы.
Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет.