В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на мосту

По предварительным данным, пострадавших при возгорании топливной цистерны на Крымском мосту нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков, передает «Интерфакс».
Утром 8 октября на Крымском мосту возник пожар, в «Крымской железной дороге» заявили, что загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС. Власти готовят паромную переправу.
В Национальном антитеррористическом комитете причиной произошедшего назвали подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в Крым. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, арка над судоходной частью не повреждена, добавили в НАК.