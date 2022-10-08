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09:23 (мск), источник: РБК

В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на мосту

Пострадавших при пожаре на Крымском мосту, по предварительным данным, нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Причиной возгорания в НАК назвали подрыв грузовика.

Источник: Reuters

По предварительным данным, пострадавших при возгорании топливной цистерны на Крымском мосту нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков, передает «Интерфакс».

Утром 8 октября на Крымском мосту возник пожар, в «Крымской железной дороге» заявили, что загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС. Власти готовят паромную переправу.

В Национальном антитеррористическом комитете причиной произошедшего назвали подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в Крым. Два автомобильных пролета моста частично обрушены, арка над судоходной частью не повреждена, добавили в НАК.

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