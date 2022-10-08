12:51 (мск), источник: BFM.ru
Рогов: ВСУ отключили Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины
Минувшей ночь при обстреле повреждена последняя линия электропередачи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Минувшей ночью в результате обстрела со стороны украинских войск была повреждена и отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи, соединяющая атомную станцию с энергосистемой Украины», — сказал собеседник агентства. В частности, по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750кВ.
Кроме того, Рогов сообщил, что станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Он заявил, что Украина «сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть установок мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных и регулярно подвергается обстрелам.