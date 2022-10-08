13:09 (мск), источник: © РИА Новости
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
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Очаг пожара находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.
Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.