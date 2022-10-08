Уничтоживший динозавров астероид привел к цунами высотой 4,5 км Оно, в свою очередь, прошло по всему земному шару
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
9Начало нового учебного года в школах России
13:09 (мск), источник: © РИА Новости

На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Очаг пожара находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.

Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Зеленский призвал НАТО к 'превентивным' ударам по России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
Рогов: ВСУ отключили Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины
В Энергодаре сообщили об отключении электричества после обстрела
Путин назвал события на Украине трагическими
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта