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14:08 (мск), источник: Life.ru

СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста

В результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: Агентство «Москва»

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибло три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Следователи установили и личность владельца грузовика, им оказался житель Краснодарского края. Изучается маршрут движения автомобиля и вся необходимая документация.

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте «началом». Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня.

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