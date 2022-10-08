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16:03 (мск), источник: Ведомости

Движение по Крымскому мосту частично возобновится во второй половине дня

Движение по неповрежденной части Крымского моста в реверсивном движении запустят 8 октября после 16:00, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее движение через мост было приостановлено из-за ЧП.

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8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.

Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.

Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».

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