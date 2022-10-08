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16:21 (мск), источник: Life.ru

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту запущено

Автомобильное движение по неповреждённой части Крымского моста в реверсивном режиме уже запущено, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, спустя два часа через пролив начнёт ходить паром «Керчь-2».

Источник: Reuters

«Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу», — написал он в телеграм-канале.

Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста.

А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте «началом». При этом польские депутаты обрадовались подрыву, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.

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