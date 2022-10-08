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22:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ракеты КНДР запустили из провинции Канвондо

СЕУЛ, 8 октября. /ТАСС/. КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из провинции Канвондо. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Источник: Reuters

По его данным, запуски были осуществлены из района населенного пункта Мунчхон провинции Канвондо в период с 01:48 по 01:58 воскресенья по местному времени (19:48 — 19:58 субботы по мск). Агентство отмечает, что в Мунчхоне расположена база ВМС КНДР. Южнокорейские военные пока не приводят детали пуска, такие как высота, скорость и дальность полета снарядов. Идет анализ данных.

В комитете отметили, что южнокорейские военные усилили наблюдение и бдительность, сохраняя «полную готовность в сотрудничестве с США». Это седьмой ракетный пуск КНДР за две недели. В субботу США и Республика Корея завершили двухдневные морские учения с участием американского авианосца «Рональд Рейган». В понедельник в КНДР будет отмечаться 77-я годовщина основания Трудовой партии Кореи.

В субботу представитель министерства обороны КНДР заявил, что военные народной республики «со всей серьезностью следят» за морскими учениями США и Республики Корея. В Пхеньяне указали, что повторное развертывание ударной группы авианосца ВМС США «Рональд Рейган» в акватории Японского моря оказывает «крайне негативное влияние на обстановку в регионе».

На этой неделе МИД КНДР уже указывал, что ракетные пуски народной республики — справедливый ответ на учения США и Республики Корея. Также в субботу Национальная авиационная администрация КНДР подчеркнула, что ракетные пуски — мера самообороны в ответ на угрозу со стороны США.

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