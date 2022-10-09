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05:08 (мск), источник: © РИА Новости

Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, который обошелся без пострадавших, сообщило Центральное командование Пентагона.

Источник: Reuters

Неизвестные боевики выпустили в субботу 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, но не попали по объекту.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», — говорится в пресс-релизе.

На месте пуска военные нашли несколько неиспользованных ракет. «Силы Центрального командования проводят расследование нападения», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

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