Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

Неизвестные боевики выпустили в субботу 107-миллиметровый реактивный снаряд по посадочной площадке в местечке Румейлан на северо-востоке Сирии, но не попали по объекту.
«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен. Постройки и оборудование также не пострадали», — говорится в пресс-релизе.
На месте пуска военные нашли несколько неиспользованных ракет. «Силы Центрального командования проводят расследование нападения», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.