09:33 (мск), источник: ТАСС
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временного размещения на окраине Старобельска
Информации о пострадавших не поступало, сведения о повреждениях уточняются.
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ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в ночь на воскресенье нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) на окраине города Старобельска, выпустив по нему один снаряд. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«В 01:35 [мск] ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) по населенному пункту Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города», — говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Информации о пострадавших не поступало, сведения о повреждениях уточняются.