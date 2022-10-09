09:52 (мск), источник: ТАСС
В Ереване произошел взрыв в хостеле
В МЧС сообщили о двоих пострадавших.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Взрыв с последующим возгоранием произошел в воскресенье утром в хостеле на проспекте Багратуняц недалеко от центра Еревана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
По данным ведомства, на месте происшествия работают два расчета пожарно-спасательного отряда МЧС.
Известно о двоих пострадавших в результате происшествия.
«Двое пострадавших доставлены в Национальный ожоговый центр», — сказали в ведомстве.