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09:52 (мск), источник: ТАСС

В Ереване произошел взрыв в хостеле

В МЧС сообщили о двоих пострадавших.

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Взрыв с последующим возгоранием произошел в воскресенье утром в хостеле на проспекте Багратуняц недалеко от центра Еревана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают два расчета пожарно-спасательного отряда МЧС.

Известно о двоих пострадавших в результате происшествия.

«Двое пострадавших доставлены в Национальный ожоговый центр», — сказали в ведомстве.

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