«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций», — констатировал Рогов, добавив, что обстрелу со стороны ВСУ подверглась и ТЭС, которая находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
По словам Рогова, отсутствие электричества в городе связано с попаданием в открытое распределительное устройство. Ремонтные бригады, которые пытаются решить проблему, сразу попадают под прицельный обстрел артиллерии и ударных дронов ВСУ.
Рогов добавил, что 8 октября украинская сторона выпустила по Энергодару и Запорожской АЭС не менее 15 ракет из РСЗО «Град». На запорожском направлении, по данным главы движения «Мы вместе с Россией», сосредоточены значительные значительные силы ВСУ, что сохраняет высокими риски штурма ЗАЭС.