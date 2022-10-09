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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Энергодар остался без света и связи после обстрелов ВСУ

Запорожский Энергодар с 8 октября остается без света и связи после обстрелов ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций», — констатировал Рогов, добавив, что обстрелу со стороны ВСУ подверглась и ТЭС, которая находится в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

По словам Рогова, отсутствие электричества в городе связано с попаданием в открытое распределительное устройство. Ремонтные бригады, которые пытаются решить проблему, сразу попадают под прицельный обстрел артиллерии и ударных дронов ВСУ.

Рогов добавил, что 8 октября украинская сторона выпустила по Энергодару и Запорожской АЭС не менее 15 ракет из РСЗО «Град». На запорожском направлении, по данным главы движения «Мы вместе с Россией», сосредоточены значительные значительные силы ВСУ, что сохраняет высокими риски штурма ЗАЭС.

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