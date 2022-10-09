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16:44 (мск), источник: Life.ru

Могли использовать вслепую: Воссоздана хронология действий водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Махир Юсубов, который управлял взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком, мог не знать о готовящейся диверсии. Портал «112» приводит хронологию событий до момента трагедии.

Источник: РИА "Новости"

Юсубов работал дальнобойщиком более 25 лет. Свой последний заказ он, как и всегда, нашёл на популярном сайте (бирже грузоперевозок), где аккаунт был оформлен на его жену Наибу. 6 октября женщина получила заявку от некой фирмы ООО «ТЭК-34» и заключила договор о поставке «тары и упаковки» в Симферополь не позднее 10 часов утра 8 октября.

Днём 7 октября фура Юсубова прибыла для погрузки на склад в Армавире, это был обычный гаражный кооператив. Заказчики постоянно звонили водителю и требовали прибыть без опозданий. Уже вечером 7 октября Юсубов подъехал к Крымскому мосту и остался там ночевать, чтобы успеть в срок. Рано утром он выехал по маршруту, а в шесть часов его грузовик взорвался прямо на мосту. Сразу после подрыва грузополучатель перестал выходить на связь и отключил телефон.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло пять человек. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста. СК РФ возбудил уголовное дело, уже есть информация о водителе и владельце большегруза.

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