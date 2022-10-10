В Херсонской области взяли в плен двоих украинских офицеров разведки

«Ситуация по Херсону на сейчас: укронацисты попытались с помощью тактических групп при поддержке танков прорваться в стык наших подразделений в направлении Борозенское, (противник. — Прим. ред.) получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП. На андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов.
Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти сообщили о предотвращении их продвижения. Украинская армия, попав в огневые мешки, несет значительные потери.
Накануне Стремоусов заявил, что ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается без изменений, а наступление ВСУ захлебнулось.