В ЦКБ «Рубин» раскрыли подробности о российской атомной подлодке будущего

На форуме «Армия-2022» «Рубин» представил концепт-проект атомной подлодки следующего поколения «Арктур».
«С нашей точки зрения, у нас есть возможность несколько уменьшить водоизмещение новых лодок. Впрочем, от больших размеров трудно уйти, от них зависит многофункциональность корабля. Нам представляется, что эти большие лодки будущего должны постепенно стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить максимальное количество самых разных технических средств, включая оружие», — сказал Баранов.
Поэтому, как указал представитель предприятия, в концепте «Арктура» есть универсальная шахта для малых и средних подводных беспилотников, и забортные ниши для крупных подводных аппаратов. Он отметил, что все это позволит такой субмарине действовать максимально эффективно, то есть на максимально безопасной дистанции.
Ранее сообщалось, что проект подлодки «Арктур», представленный на форуме «Армия-2022», имеет ряд интересных особенностей.
Согласно данным разработчиков, «Арктур» будет меньше существующих типов на 20% за счет применения более совершенных ракет. Длина корабля составит 134 метра, ширина — 15,7 метра, экипаж подлодки составит около 100 человек.