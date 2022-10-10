08:46 (мск), источник: © РИА Новости
В центре Киева прогремели взрывы
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщают местные издания и мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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«В Киеве были слышны четыре взрыва. Также сообщают о работе ПВО в Киевской области <…> После взрывов в городе заметили дым», — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«Жители столичного Печерска говорят о трех сильных взрывах. Их также слышали в других районах Киева», — сообщает газета Страна.ua.
По словам Кличко, взрывы были в Шевченковском районе в центре города. Он отметил, что все специальные службы выехали на место ЧП, детали пообещал сообщить позже.
Как написал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко, в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской упала ракета. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента.