Одна из ударивших по Киеву ракет упала неподалеку от офиса Зеленского

«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской», — говорится в публикации.
На этой улице находится Служба безопасности Украины, неподалеку расположен офис президента страны.
О том, что в Киеве прогремели взрывы, сообщили местные издания, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают», — написал он в Telegram.
Движение поездов киевского метро остановили, все подземные станции работают как укрытия.
«Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. <…> Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными», — написал в Telegram президент Зеленский.
Он добавил, что есть погибшие и раненые.
Украинская «Телевизионная служба новостей» сообщает, что удары продолжаются. Кроме того, поступают данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
«Зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации впоследствии. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений», — написал в Telegram-канале глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Кроме того, СМИ сообщают о работе ПВО в Одессе.
В Киевской области фиксируют перепады напряжения, во многих районах по всей Украине пропал свет.