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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области заявили об отражении атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ситуация стабильная. В Херсоне никакой паники нет. Логистика работает в обычном режиме. Продукты питания есть. Херсонская группировка усиливается. Сдача Херсона невозможна», — написал он в Telegram-канале.

Украинские войска в начале октября предприняли контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным властей региона, их продвижение было остановлено.

Как сообщал ранее Стремоусов, в одном из занятых сел войска киевского режима расстреляли 16 мирных жителей. Населенный пункт, по его словам, контролируют наемники из стран НАТО.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

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