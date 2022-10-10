Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим.
«Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы», — отметил Путин.
«Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», — заявил он.
Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».
Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — резюмировал глава государства.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В «Укрэнерго» заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.