Минобороны России сообщило о поражении «всех целей» при ударах по Украине

Минобороны России сообщило об успешном нанесении ударов по целям на территории Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.
В той части сводки министерства, в которой говорится о районах непосредственного проведения военной спецоперации, отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла удары по шести пунктам управления украинскими вооруженными силами ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмутское, Артемовск и Угледар Донецкой Народной Республики, Павловка Запорожской области и Благодаровка Николаевской области.
«Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области. В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ», — говорится в сообщении.
«Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и три противорадиолокационных ракеты “HARM”, говорится в сводке.
Утром в понедельник, 10 октября в нескольких украинских городах произошли взрывы, в том числе Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога звучала по всей территории Украины. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, пропадала связь.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при взрывах в столице погибли не менее пяти человек, пострадали 12, в городе останавливалась работа метро.
Удары были нанесены после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин назвал терактом, совершенным украинскими спецслужбами.
После полудня 10 октября Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. На нем он обвинил Украину в проведении трех терактов на Курской АЭС, а также «целого ряда других терактов и попыток подобных преступлений» в отношении объектов российской электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, включая попытку подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток».