Мэр Донецка сообщил об обстреле города со стороны Украины из «Градов»

С утра 10 октября наиболее массированным обстрелам подверглись Киевский, Куйбышевский, Петровский и другие районы Донецка. При обстреле Киевского района получили ранения мужчины 1955 и 1960 г. р., а также были повреждены газовая труба и остекление котельной. «По сведению СЦКК, обстрелу подвергся Петровский район. В 13:54 из н. п. Георгиевка выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 “Град”, — сообщил Кулемзин.
Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, такое решение было принято по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.