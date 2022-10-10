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16:07 (мск), источник: Ведомости

Мэр Донецка сообщил об обстреле города со стороны Украины из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрелы Донецка из РСЗО БМ-21 «Град» и орудий калибром 152 и 155 мм, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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С утра 10 октября наиболее массированным обстрелам подверглись Киевский, Куйбышевский, Петровский и другие районы Донецка. При обстреле Киевского района получили ранения мужчины 1955 и 1960 г. р., а также были повреждены газовая труба и остекление котельной. «По сведению СЦКК, обстрелу подвергся Петровский район. В 13:54 из н. п. Георгиевка выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 “Град”, — сообщил Кулемзин.

Утром 10 октября Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, такое решение было принято по предложению Минобороны РФ и Генштаба РФ. Президент уточнил, что атаке подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

Как позднее сообщили в Минобороны, в результате удара были поражены все поставленные цели. По оценке украинского премьера Дениса Шмыгаля, всего в восьми регионах Украины и в Киеве было повреждено 11 важных инфраструктурных объектов.

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как в минувшие выходные произошел взрыв на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Как заявил Путин, при повторении попыток организации подобных терактов ответ России будет еще более жестким.

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