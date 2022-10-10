На Крымском мосту заменят два пролета

«Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют», — сказал он.
Кроме того, при диагностике обнаружились повреждения деформационного шва на одной из опор, добавил вице-премьер.
«Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели», — уточнил Хуснуллин.
По его словам, сейчас специалисты разрабатывают план-график демонтажа поврежденных конструкций, его подготовят в течение трех дней. К этому времени подтянут дополнительные трудовые ресурсы, плавучие краны и другую необходимую технику.
«Ведем работы круглосуточно двумя полноценными сменами. Дважды в день — в восемь утра и восемь вечера — ответственные работники представляют доклад о ходе работ. Уже проведены работы по демонтажу асфальта на консолях, балки автомобильной дороги. На работах по ликвидации последствий задействовано порядка 150 человек», — заключил вице-премьер.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме. По его информации, при взрыве погибли три человека.
Президент Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России, а его заказчиками, организаторами и исполнителями — украинские спецслужбы. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ России будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.