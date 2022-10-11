Командир спецназа «Ахмат» рассказал о потерях ВСУ

«Территория нашего участка фронта… расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров… на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперед… Они уже потеряли более 50 процентов личного состава, и точно так же техники… Мы ожидаем, что дальше противник будет освобождать те участки, которые были им заняты за последний период времени», — рассказал он.
Алаудинов также прокомментировал сегодняшние удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры, отметив, что Россия могла бы нанести их давно, если бы была «таким же террористическим государством».
«Украина долгие годы — восемь лет — испытывала нервы и России, и тех территорий, которые… населены русскоязычным населением… Жалко тех людей, которые могли пострадать от этих ударов, кто невиновен… но в конечном итоге население должно понимать, что не может быть так, даже если руководство их сошло с ума и кидает в топку войны весь свой народ, что у них все будет хорошо, когда у нас что-то может быть плохо», — подчеркнул командир.
Утром в понедельник российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Владимир Путин подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.