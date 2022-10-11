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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях.

Источник: Reuters

«Сообщают о взрывах в Одесской области… Идут сообщения о взрывах в Виннице», — сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Далее выложено видео, как указано, с «последствиями прилета», но подчеркивается, что официального подтверждения этому нет.

Как сообщали украинские СМИ сегодня утром, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, заявили в Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Как заявлял на совещании с постоянными участниками Совбеза Владимир Путин, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенном украинскими спецслужбами.

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