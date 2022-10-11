09:35 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской и Винницкой областях.
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«Сообщают о взрывах в Одесской области… Идут сообщения о взрывах в Виннице», — сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Далее выложено видео, как указано, с «последствиями прилета», но подчеркивается, что официального подтверждения этому нет.
Как сообщали украинские СМИ сегодня утром, воздушную тревогу объявили на всей территории страны.
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Как заявлял на совещании с постоянными участниками Совбеза Владимир Путин, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенном украинскими спецслужбами.