В Минобороны сообщили о продолжении ударов по Украине

«Сегодня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении министерства.
Об обстрелах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО) 11 октября сообщали главы областей в Telegram-каналах и местные СМИ. Как сообщается в Telegram-канале «Политика Страны» интернет-издания «Страна.ua», по всей Украине объявлена воздушная тревога. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Винницкой, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой и Киевской областях. О том, что в регионе есть попадания, утром в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Винницкой области Сергей Борзов. «В Винницкой области есть попадания. Все службы работают. Соблюдайте меры предосторожности во время воздушной тревоги!» — написал он.
ТАСС со ссылкой на заявление на странице находящейся в Винницкой области Ладыжинской ТЭС в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщил, на станции было повреждено энергетическое оборудование.
По словам главы Киевской области Алексея Кулебы, воздушная тревога в регионе длится уже более четырех часов, но работа ПВО еще не закончена, поэтому попросил граждан оставаться в укрытиях. Ранее он сообщал о двух сбитых ракетах. Об этом он писал в Telegram.
Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий в Telegram-канале утром сообщал, что регион был атакован беспилотниками «Shahed-136». «В Хмельницкой области слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!» — написал он. Позднее Гамалий сообщил, что в регионе объявлена повторная воздушная тревога.
О работе систем ПВО в Николаевской области в своем Telegram-канале сообщил председатель администрации Виталий Ким. Тревоги объявлялись в регионе на протяжении всей ночи, в полдень Ким написал, что «еще в воздухе достаточно ракет. Работаем. Из укрытий не выходим».
Во Львовской области было зафиксировано три взрыва, сообщил глава администрации Львовской области Максим Козицкий. «На данный момент известно о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информация о пострадавших пока не поступала», — написал он в Telegram. О взрывах в самом Львове в Telegram сообщил мэр города Андрей Садовой.
Усиленные обстрелы украинской территории начались 10 октября после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.
Как сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале, в результате обстрелов 10 октября погибли 11 человек, пострадали 87 человек, а также было повреждено около 70 объектов, из них 29 — объекты критической инфраструктуры.