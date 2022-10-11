Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta в список террористов и экстремистов

В перечне компанию указали как Meta Platforms Inc.
Помимо Meta, ведомство внесло в список молодежное демократическое движение «Весна», так как в сентябре прокуратура посчитала, что деятельность организации «направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя» Российской Федерации.
21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность. Мессенджер WhatsApp эти меры не затронули. Работа мессенджера в РФ не была ограничена.
В апреле корпорация Meta обжаловала решение суда, ранее признавшего ее экстремистской организацией на территории Российской Федерации.
Ранее суд отказал корпорации в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете в России.