21:44 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ обстреляли Донецк
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в заявлении.
Следственно-оперативная группа СК России обнаружила на месте обстрела американскую ракету класса «воздух-земля».
Отмечается, что в находящихся рядом домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. По предварительным данным, жертв нет.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об атаке ВСУ. По его словам, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.
Как позднее уточнило представительство ДНР в СЦКК, украинская армия выпустила по Ворошиловскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.
Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех атакам ВСУ подвергаются центральные районы Донецка. За прошедшие сутки как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.