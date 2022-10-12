В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлялась в:
О поражении каких-либо объектов местные власти не сообщают.
В некоторых регионах страны воздушная и ракетная тревога объявлялась несколько раз за прошедшую ночь, в их числе Николаевская и Сумская области.
Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.