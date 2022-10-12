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08:40 (мск), источник: РБК

В ряде регионов Украины третий день подряд объявлена воздушная тревога

На Украине утром 12 октября в ряде регионов центральной и южной частей страны третий день подряд сработала воздушная тревога, об этом сообщают местные власти и СМИ.

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Воздушная тревога объявлялась в:

  • Киеве,
  • Киевской,
  • Николаевской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской областях.

О поражении каких-либо объектов местные власти не сообщают.

В некоторых регионах страны воздушная и ракетная тревога объявлялась несколько раз за прошедшую ночь, в их числе Николаевская и Сумская области.

Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. 11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко. Некоторые города, в том числе Львов, временно оставались без света.

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