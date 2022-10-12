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09:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба»

ВАРШАВА, 12 окт — РИА Новости. В Польше обнаружили разгерметизацию нефтепровода «Дружба», сообщает местный оператор PERN.

Источник: Reuters

«Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода “Дружба” на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — говорится в релизе.

Оператор уточнил, что это магистраль, по которой нефть поступает в Германию. На место немедленно отправились аварийные службы PERN и Государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Причины происшествия пока неизвестны.

«Мы тут же отключили передачу нефти по поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — добавили в компании.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии — и южный, через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

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