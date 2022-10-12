Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре

«Естественно, совместно с консультациями с “Росэнергоатомом”. По поводу того, чтобы запустить сейчас энергоблоки, вопрос не стоит. Сейчас идут нормальные подготовительные работы в рамках именно существующего режима энергетической работы самой Запорожской Атомной Станции», — сказал Волга в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники.
«Основной посыл, который мы ждем от запуска электростанции — это приход тепла в наши дома. Основной источник тепловой энергии идет непосредственно от атомной станции. У нас предусмотрены различные варианты резервного обеспечения, сейчас мы переходим к их реализации», — отметил глава Энергодара.