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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС не стоит, заявили в Энергодаре

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вопрос запуска энергоблоков Запорожской АЭС пока не стоит, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники, заявил глава администрации города Александр Волга.

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Источник: © РИА Новости

«Естественно, совместно с консультациями с “Росэнергоатомом”. По поводу того, чтобы запустить сейчас энергоблоки, вопрос не стоит. Сейчас идут нормальные подготовительные работы в рамках именно существующего режима энергетической работы самой Запорожской Атомной Станции», — сказал Волга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, для обеспечения тепла в городе будут задействованы резервные источники.

«Основной посыл, который мы ждем от запуска электростанции — это приход тепла в наши дома. Основной источник тепловой энергии идет непосредственно от атомной станции. У нас предусмотрены различные варианты резервного обеспечения, сейчас мы переходим к их реализации», — отметил глава Энергодара.

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