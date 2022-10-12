Сербия считает аварию на «Дружбе» продолжением диверсии на «Северных потоках»

«То, что происходит с нефтепроводом “Дружба”, который является самым протяженным нефтепроводом в мире протяженностью около 4 тыс. км и по которому проходит только российская нефть, кажется продолжением того, что произошло с трубопроводом “Северный поток”. Потому что сначала думали, что дело в техобслуживании, потом говорили, что неисправность, а оказалось, что это не так, это был саботаж», — пояснила госпожа Михайлович, которую цитирует ее пресс-служба.
По мнению министра, в ходе энергетической войны в первую очередь страдает критическая инфраструктура, «а следующим шагом всегда идет мировая война». «Все это повлияет на энергетическую безопасность Европы, на рост цен, потому что мы идем не к улучшению, а к ухудшению ситуации», — уверена Зорана Михайлович.
О ЧП на «Дружбе» сегодня, 12 октября, сообщил польский оператор Pern. По его данным, утечка была обнаружена вечером 11 октября на нитке нефтепровода, по которой сырую нефть поставляют в Германию. Вторая линия «Дружбы» работает нормально. Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не считает инцидент саботажем. «Транснефть» заявила, что прокачка нефти по «Дружбе» через Польшу продолжается.
26 сентября резко упало давление в «Северном потоке» и «Северном потоке-2», также идущих в Германию. Швеция установила, что причиной послужили взрывы. Кто их осуществил, неизвестно. Некоторые западные страны подозревают Россию, она все обвинения отвергает и просит, чтобы ее допустили к международному расследованию ЧП. Генпрокуратура РФ возбудила дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма).