По энергетической инфраструктуре Днепропетровской области нанесли удар

«Очередная атака на область. Третий день подряд бьют по предприятиям жизнеобеспечения. Утром россияне ударили по энергетической инфраструктуре в Каменском районе. Там сильный пожар и разрушения», — написал руководитель области.
По словам Резниченко, сейчас украинские экстренные службы борются с огнем. После этого энергетики попробуют восстановить поврежденное взрывом оборудование.
«Сейчас <…> еще два артиллерийских прилета <…> по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах — аварийное отключение электроэнергии», — уточнил чиновник.
Он добавил, что власти опубликуют графики веерных отключений, как только появится возможность составить их «с технической точки зрения».
Сегодня утром украинские СМИ сообщили, что в южных и центральных регионах страны объявили воздушную тревогу. Кроме того, в Николаеве и области раздавались взрывы.
Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Из-за ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества. Также на Украине задерживаются почти половина поездов.