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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости. На заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение, сообщили РИА Новости власти региона.

Спецоперация на Украине

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние Кошелева оценивается как стабильное. Ему оказывается медицинская помощь. В администрации области подчеркнули, что жизни Кошелева ничего не угрожает.

Украинские диверсанты неоднократно совершали покушения на представителей властей освобожденных территорий и общественных деятелей.

Так, в Запорожской области в сентябре предотвратили попытки убийства главы региона Евгения Балицкого и руководителя Васильевского района Натальи Романиченко, а в Херсоне при взрыве получила ранения ректор Херсонского государственного университета Татьяна Тормилина. Кроме того, в Бердянске украинским боевикам удалось убить коменданта города Артема Бардина, который умер в больнице после покушения.

Помимо этого киевский режим предпринял множество других попыток нападений на представителей властей освобожденных территорий.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.

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