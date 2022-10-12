На замглавы администрации в Херсонской области совершили покушение

«Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва», — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние Кошелева оценивается как стабильное. Ему оказывается медицинская помощь. В администрации области подчеркнули, что жизни Кошелева ничего не угрожает.
Так, в Запорожской области в сентябре предотвратили попытки убийства главы региона Евгения Балицкого и руководителя Васильевского района Натальи Романиченко, а в Херсоне при взрыве получила ранения ректор Херсонского государственного университета Татьяна Тормилина. Кроме того, в Бердянске украинским боевикам удалось убить коменданта города Артема Бардина, который умер в больнице после покушения.
Помимо этого киевский режим предпринял множество других попыток нападений на представителей властей освобожденных территорий.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав страны новых территорий.