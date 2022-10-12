На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
12Погиб актер Сергей Пускепалис
16:31 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска ударили по пунктам управления ВСУ на Украине и в ДНР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также в ДНР, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области», — заявили в пресс-службе военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, российские войска также поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

Также военные нанесли удары по штабу националистического формирования «Правый сектор»*, узлу связи нацбатальона «Азов»* и двум пунктам временной дислокации иностранных наемников около города Запорожье.

Кроме того, вооруженные силы успешно отбили атаку на Купянском направлении, где ранее украинские боевики и иностранные наемники смогли вклиниться в оборону союзных сил. Ответными действиями российские войска отбросили противника и полностью вернули изначальные позиции.

Также ВСУ безуспешно пыталась атаковать в Харьковской области и ЛНР.

«Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера “Кирпи”, — добавили в российском Минобороны.

При попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в районе Красного Лимана, союзные силы уничтожили около 60 человек и пять единиц техники, успешно отразив попытку противника переправиться на другой берег.

Помимо этого, украинские атаки отразили на Запорожском направлении, где ВСУ потеряли семь человек и бронеавтомобиль.

Также киевский режим понес потери в Херсонской области. При попытке продвижения украинских сил на Криворожском направлении российские военные уничтожили более 70 бойцов, танк, 16 бронемашин и четыре автомобиля, на Андреевском — более 90 человек, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов.

«Кроме того, упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий», — уточнили в Минобороны.

Российские военные также уничтожили ЗРК «Бук М-1» и хранилище топлива ВСУ. Кроме того, ВКС сбили самолет Су-24 и вертолет Ми-8.

Помимо этого, средства ПВО сбили четыре беспилотника, а также перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Путин передал дочери Ольги Качуры награду Героя России
Карты России с присоединенными территориями поступили в продажу
ВС РФ поразили штаб «Правого сектора» и узел связи «Азова»
На Херсонщине совершено покушение на замглавы ВГА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта