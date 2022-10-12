СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — говорится в релизе по итогам совещания главы СК Александра Бастрыкина в Симферополе.
Отмечается, что следователи провели несколько осмотров места теракта, а также десятки обысков в нескольких российских регионах.
Первоначально сформированный груз доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению. Там он прошел процедуру таможенного оформления, затем был вновь возвращен в Грузию, откуда его вывезли в Россию.
Ранее во вторник ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.