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8ЧП на Крымском мосту
16:32 (мск), источник: РИА Новости

СК установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Следственный комитет России установил личности 12 причастных к взрыву на Крымском мосту, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — говорится в релизе по итогам совещания главы СК Александра Бастрыкина в Симферополе.

Отмечается, что следователи провели несколько осмотров места теракта, а также десятки обысков в нескольких российских регионах.

Ведомству удалось установить маршрут передвижения взрывного устройства, закамуфлированного в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Первоначально сформированный груз доставили из порта Одессы в Болгарию, затем переправили в Грузию, оттуда в Армению. Там он прошел процедуру таможенного оформления, затем был вновь возвращен в Грузию, откуда его вывезли в Россию.

Ранее во вторник ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.

Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.

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