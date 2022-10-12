Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

«В Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. Задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область с Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве не уточнили, что именно хотел совершить арестованный. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, он планировал подорвать военкомат.
Дома у мужчины изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства». По информации местных СМИ, арестованный работал дворником в городской больнице.
«Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население», — отметили в УФСБ.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, операция по задержанию состоялась неделю назад, 5 октября, однако ранее о ней официально не сообщали. Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.
Накануне ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Брянске и Московском регионе, которые готовила СБУ. Силовики задержали граждан Украины, которые должны были осуществить преступления, у них изъяли оружие и взрывчатку.