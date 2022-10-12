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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
21:01 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС выявила существенные завышения цен армейской экипировки

Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении случаев существенного превышения стоимости армейской экипировки. По данным ведомства, продавцам экипировки выписаны предостережения прокуратуры о недопустимости подобной ценовой политики.

Источник: РИА "Новости"

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», — констатировали в пресс-службе ФАС (цитата по ТАСС). В регуляторе не уточнили, какие именно ритейлеры нарушили антимонопольное законодательство.

Сеть магазинов «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить до 15% наценку на армейскую экипировку, добавили в пресс-службе ФАС «РИА Новости».

Ранее служба запросила у крупнейших российских маркетплейсов, в том числе «Яндекс. Маркета», Ozon и Wildberries, сведения о ценах на армейскую продукцию. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в сети стали появляться сообщения о резком подорожании военной экипировки ввиду того, что призванным на службу гражданам в некоторых случаях рекомендуют брать с собой собственное обмундирование.

Андрей Сапожников

Справка
Что известно о частичной мобилизации в РоссииПутин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК
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