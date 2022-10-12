ФАС выявила существенные завышения цен армейской экипировки

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», — констатировали в пресс-службе ФАС (цитата по ТАСС). В регуляторе не уточнили, какие именно ритейлеры нарушили антимонопольное законодательство.
Сеть магазинов «Военторг» рекомендовала своим «дочкам» ограничить до 15% наценку на армейскую экипировку, добавили в пресс-службе ФАС «РИА Новости».
Ранее служба запросила у крупнейших российских маркетплейсов, в том числе «Яндекс. Маркета», Ozon и Wildberries, сведения о ценах на армейскую продукцию. После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в сети стали появляться сообщения о резком подорожании военной экипировки ввиду того, что призванным на службу гражданам в некоторых случаях рекомендуют брать с собой собственное обмундирование.