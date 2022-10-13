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05:34 (мск), источник: © РИА Новости

Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, предварительно, не подозревается в причастности к теракту, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ», — отметил собеседник агентства.

Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.

Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.

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