Источник сообщил новую информацию о теракте на Крымском мосту

«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ», — отметил собеседник агентства.
Накануне ФСБ заявила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Уточняется, что как минимум один раз груз просвечивали на таможенном посту. На опубликованном службой снимке видно, что ничего подозрительного внутри рулонов видно не было — они практически не отличались друг от друга.
Сейчас по уголовному делу о подрыве моста задержали пятерых россиян и трех граждан Украины и Армении.
Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Глава государства предупредил, что в случае новых подобных атак ответ будет жестким и соответствующим по масштабу уровню угроз.