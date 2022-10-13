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06:10 (мск), источник: RT на русском

Украинский истребитель разбился под Винницей

Истребитель украинских вооружённых сил потерпел крушение вечером 12 октября под Винницей, сообщает РИА Новости.
Спецоперация на Украине

Истребитель украинских вооружённых сил потерпел крушение вечером 12 октября под Винницей, сообщает РИА Новости.

«12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётчик смог успешно катапультироваться.

Согласно заявлению командования ВВС, крушение произошло по неустановленным техническим причинам.

Ранее сообщалось, что российские военные в Николаевской области сбили украинский самолёт Су-24.

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