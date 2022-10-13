06:10 (мск), источник: RT на русском
Украинский истребитель разбился под Винницей
Истребитель украинских вооружённых сил потерпел крушение вечером 12 октября под Винницей, сообщает РИА Новости.
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Истребитель украинских вооружённых сил потерпел крушение вечером 12 октября под Винницей, сообщает РИА Новости.
«12 октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лётчик смог успешно катапультироваться.
Согласно заявлению командования ВВС, крушение произошло по неустановленным техническим причинам.
Ранее сообщалось, что российские военные в Николаевской области сбили украинский самолёт Су-24.