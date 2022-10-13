06:12 (мск), источник: ТАСС
СМИ: в Киеве и нескольких областях звучит воздушная тревога
Об этом сообщает Общественное телевидение Украины.
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ТАСС, 13 октября. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и ряде областей. Об этом сообщает Общественное телевидение Украины.
«Киев и ряд областей — воздушная тревога» — отмечается в Telegram-канале «Общественного ТВ».
Ранее о взрывах в Николаеве заявил мэр города Александр Сенкевич.