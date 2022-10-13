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06:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Киеве и нескольких областях звучит воздушная тревога

Об этом сообщает Общественное телевидение Украины.

Источник: AFP 2022

ТАСС, 13 октября. Воздушная тревога объявлена в четверг в Киеве и ряде областей. Об этом сообщает Общественное телевидение Украины.

«Киев и ряд областей — воздушная тревога» — отмечается в Telegram-канале «Общественного ТВ».

Ранее о взрывах в Николаеве заявил мэр города Александр Сенкевич.

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