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10:17 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР освободили Опытное и Иванград

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград», — говорится в сообщении.

Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

Город Артемовск (Бахмут) — важный транспортный узел.

Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

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