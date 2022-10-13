Исследование: почему мы не смеемся от щекотания самих себя Даже если нам «помогают»
Фоторепортажи
12Погиб актер Сергей Пускепалис
8ЧП на Крымском мосту
11:21 (мск), источник: © РИА Новости

Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт — РИА Новости. Умерли пять жителей Челябинской области, призванных на службу по частичной мобилизации, местные власти выплатят их семьям выплатят по миллиону рублей каждой. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов», — говорится в пресс-релизе.

Где и когда погибли военнослужащие в сообщении не указывается.

По данным пресс-службы, в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей.

Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки.

Ранее военный комиссар региона Андрей Максуров сообщал, что Челябинская область выполнила на 70% план по частичной мобилизации, поставленная президентом задача выполняется без сбоев. Глава региона Алексей Текслер пояснял, что в области есть примеры того, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию, добавляя, что в регионе — более 21% от общего количества уже мобилизованных это добровольцы.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».

Как отмечается на правительственном портале «Объясняем.рф», призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.

Справка
Частичная мобилизация в РФ в 2022 году: вопросы и ответы Что надо знать о призыве к участию в спецоперации в Донбассе
Все новости региона
Следите за развитием темы Частичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: американцев бросило в дрожь от замечания Байдена в адрес Путина
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области
В ДНР сообщили о диверсантах на территории республики
Офис Зеленского сообщил об ударах по Киевской области
Эрдоган назвал целью Турции достижение мира на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта