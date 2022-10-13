Погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из Коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования. Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов», — говорится в пресс-релизе.
Где и когда погибли военнослужащие в сообщении не указывается.
По данным пресс-службы, в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей.
Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки.
Ранее военный комиссар региона Андрей Максуров сообщал, что Челябинская область выполнила на 70% план по частичной мобилизации, поставленная президентом задача выполняется без сбоев. Глава региона Алексей Текслер пояснял, что в области есть примеры того, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию, добавляя, что в регионе — более 21% от общего количества уже мобилизованных это добровольцы.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «незамедлительно реагировать на каждый сигнал».
Как отмечается на правительственном портале «Объясняем.рф», призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие — до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.