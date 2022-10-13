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11:16 (мск), источник: Ведомости

В ДНР сообщили о диверсантах на территории республики

На территорию Донецкой народной республики прибыла диверсионная группа, состоящая из боевиков «Азова» (запрещен в РФ, признан террористической организацией), сообщили в Министерстве госбезопасности республики.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ходе проведения оперативных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации “Азов” и подготовки ими серии диверсионных актов в отношении органов власти и мирного населения республики», — заявил представитель ведомства.

Также оперативники в одном из колодцев в Мариуполе обнаружили тайник с оружием диверсантов, в котором было несколько автоматов, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка. Сейчас диверсанты разыскиваются, добавили в МГБ.

Накануне неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство у центрального рынка в Мелитополе Запорожской области, никто в результате атаки не пострадал.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.

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