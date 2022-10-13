В ДНР сообщили о диверсантах на территории республики

«В ходе проведения оперативных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа украинской террористической организации “Азов” и подготовки ими серии диверсионных актов в отношении органов власти и мирного населения республики», — заявил представитель ведомства.
Также оперативники в одном из колодцев в Мариуполе обнаружили тайник с оружием диверсантов, в котором было несколько автоматов, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка. Сейчас диверсанты разыскиваются, добавили в МГБ.
Накануне неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство у центрального рынка в Мелитополе Запорожской области, никто в результате атаки не пострадал.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии в состав РФ четырех регионов.